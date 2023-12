Alteryx Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Der Aktienkurs von Alteryx im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich Informationstechnologie zeigt eine Rendite von -5,32 Prozent, was mehr als 5 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Ebenso liegt die Rendite der "Software"-Branche in den vergangenen 12 Monaten bei 0,65 Prozent, wobei Alteryx mit 5,97 Prozent auch hier deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie von Alteryx ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zur Aktienkurs bei Alteryx aktuell 0, was zu einer negativen Differenz von -2,31 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt führt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Alteryx von Analysten eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Analysten sind insgesamt positiv gestimmt, da es 5 Kaufempfehlungen, 3 Neutral-Einstufungen und keine Schlecht-Einstufungen gibt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Alteryx liegt bei 74,43 USD, was einer erwarteten Entwicklung des Aktienkurses um 54,93 Prozent entspricht. Daher erhält Alteryx eine insgesamt "Gut"-Einstufung.

Aus technischer Sicht ergibt sich eine "Gut"-Bewertung, da der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 48,04 USD lag, was einem Unterschied von +16,69 Prozent im Vergleich zu den letzten 200 Handelstagen entspricht. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt zeigen positive Abweichungen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung der einfachen Charttechnik führt.