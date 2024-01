Alteryx Aktie: Jetzt kann es ganz schnell gehen!

In den letzten Wochen konnte bei Alteryx eine positive Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Dies basiert auf einer Analyse der Meinungen in den sozialen Medien, die eine Tendenz zu positiven Themen aufzeigt. Daher wird das Sentiment als "gut" bewertet. Allerdings wurde auch eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer "schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt.

Bezogen auf den Aktienkurs hat Alteryx im vergangenen Jahr eine Rendite von -7,37 Prozent erzielt, was 18,94 Prozent unter dem Durchschnitt des Informationstechnologie-Sektors liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Software-Branche beträgt 9,93 Prozent, und Alteryx liegt aktuell 17,3 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "schlecht" bewertet.

Die Analysteneinschätzungen für die Alteryx-Aktie sind überwiegend positiv, mit 5 "gut" und 3 "neutral" Bewertungen von insgesamt 8 Analysten. Der Durchschnitt der abgegebenen Kursziele liegt bei 74,43 USD, was eine potenzielle Steigerung um 57,49 Prozent vom letzten Schlusskurs von 47,26 USD bedeutet. Daher wird die Aktie von den Analysten insgesamt positiv eingestuft.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass Alteryx überverkauft ist, was zu einer "gut"-Bewertung in diesem Abschnitt führt.

Insgesamt erhält Alteryx gemäß den verschiedenen Analysepunkten eine überwiegend positive Bewertung.