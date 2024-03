Alteryx Aktie: Es wird konkret!

Im vergangenen Jahr haben Analysten die Alteryx-Aktie einmal mit "Gut", zweimal mit "Neutral" und keinmal mit "Schlecht" bewertet, was langfristig zu einem neutralen Rating führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf dem aktuellen Kurs von 48,16 USD erwarten Analysten eine Entwicklung von 24,58 Prozent, was zu einem mittleren Kursziel von 60 USD führt. Die institutionellen Analysten bewerten dies insgesamt als "Gut".

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von +19,33 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,35 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Stimmung der privaten Anleger in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Auch wurden in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer insgesamt positiven Anleger-Stimmung führt.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt Software (2,2 %) ist die Dividende von Alteryx mit 0 % niedriger zu bewerten, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Differenz beträgt 2,2 Prozentpunkte.