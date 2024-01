Alteryx Aktie: Anleger werden sich richtig freuen!

Alteryx: Aktienanalyse und Anlegerstimmung

Die Aktie von Alteryx wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8,11 bewertet, was unter dem Branchendurchschnitt von 59,04 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass der RSI7 bei 57,58 Punkten liegt, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 liegt hingegen bei 15,9, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt, dass die Alteryx derzeit ein "Gut" ist, da der Aktienkurs um +17,04 Prozent über dem GD200 von 40,27 USD liegt. Auch der GD50 von 40,83 USD zeigt eine positive Abweichung von +15,43 Prozent, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen neutral, jedoch waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ. Dies führt zu einer insgesamt "Neutral"-Einschätzung der Anlegerstimmung.

Insgesamt erhält die Aktie von Alteryx aufgrund der fundamentale Bewertung, der technischen Analyse und der Anlegerstimmung das Rating "Gut".