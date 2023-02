Altersgerecht umbauen dank Immobilienrente

Hamburg (ots) -Die meisten Menschen möchten so lange wie möglich in den eigenen vier Wänden wohnen bleiben. Wer über Wohneigentum verfügt, kann den altersgerechten Umbau zum Beispiel mit einer Immobilienrente finanzieren. Darauf weist die WIR WohnImmobilienRente GmbH hin.Treppenlift, Haltegriffe, bodengleiche Dusche: Altersgerechte Umbauten des Hauses oder der Wohnung erleichtern den Alltag älterer Menschen enorm und ermöglichen es ihnen, möglichst lange selbstbestimmt leben. Doch diese Maßnahmen kosten Geld und werden nur zum Teil finanziell gefördert.Für eine Immobilienrente gibt es verschiedene Modelle. Um Umbauten zu finanzieren, eignet sich insbesondere der Seniorenkredit, weiß die WIR WohnImmobilienRente GmbH. Das Unternehmen betreibt das Portal Immorente.de und vermittelt unterschiedliche Formen der Immobilienrente.Seniorenkredit: bis zu 40 Prozent des ImmobilienwertesBanken bieten spezielle Seniorenkredite für Personen ab 60 Jahren an. Die Kreditsumme beläuft sich dabei auf maximal 40 Prozent des Immobilienwertes und wird am Stück ausgezahlt, sodass sich Umbaumaßnahmen damit gut realisieren lassen. Im Unterschied zum klassischen Immobilienkredit sind während der Laufzeit nur Zinsen zu zahlen. Getilgt wird der Kredit erst am Ende der Laufzeit - zum Beispiel durch den Verkauf des Hauses.Leibrente oder TeilverkaufAuch eine Leibrente kommt in Betracht, um Umbauten am Haus zu finanzieren. Dabei wird die Immobilie vollständig verkauft. Im Gegenzug erhält der Verkäufer ein lebenslanges Wohnrecht sowie eine Leibrente, die in monatlichen Raten oder am Stück ausgezahlt werden kann. "Hierbei ist aber zu beachten, dass alle baulichen Veränderungen vorab mit dem Käufer abgesprochen werden müssen. Schließlich geht es dann um sein Eigentum", erklärt Dr. Georg F. Doll, geschäftsführender Gesellschafter der WIR WohnImmobilienRente GmbH.Eine weitere Alternative ist der Teilverkauf. Hierbei verkauft der Eigentümer maximal die Hälfte seines Hauses oder seiner Wohnung und erhält dafür eine Einmalzahlung, die er zum Beispiel für einen altersgerechten Umbau einsetzen kann. Allerdings muss er für den verkauften Teil seines Hauses anschließend Miete zahlen."In den meisten Fällen ist deshalb der Seniorenkredit die beste Lösung, um mit einer Immobilienrente den altersgerechten Umbau der Wohnung oder des Hauses zu finanzieren", sagt Georg F. Doll. "Aber natürlich sind immer auch die individuellen Wünsche und Umstände zu betrachten. Bei der Immobilienrente gibt es nicht die eine Lösung für alle."Kostenloser RatgeberDie WIR WohnImmobilienRente GmbH berät zu allen Formen der Immobilienrente. Um eine erste Orientierung zu erhalten, können sich Interessierte auf der Website www.immorente.de einen kostenlosen Leitfaden herunterladen.Pressekontakt:CCAW PR und TextTelefon: 040 609 4399-30immorente@ccaw-pr.deOriginal-Content von: WIR WohnImmobilienRente GmbH, übermittelt durch news aktuell