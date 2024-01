Alterra wird immer uninteressanter …

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie von Alterra liegt bei 50, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Die RSI25, die den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 53, was ebenfalls auf eine neutrale Situation hinweist. Somit erhält die Aktie insgesamt die Bewertung "Neutral" in Bezug auf den RSI.

In Bezug auf die technische Analyse weist der Durchschnitt des Schlusskurses der Alterra-Aktie für die letzten 200 Handelstage aktuell einen Wert von 0,01 AUD auf. Der letzte Schlusskurs von 0,006 AUD weicht somit um -40 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch in Bezug auf den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating aufgrund des unter dem gleitenden Durchschnitt liegenden letzten Schlusskurses.

Die Einschätzung der Stimmung und des Buzzes rund um die Aktie von Alterra zeigt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren, wobei die Nutzer in den sozialen Medien in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen aufgegriffen haben. Dies führt dazu, dass die Aktie in dieser Hinsicht als "Schlecht" eingestuft wird.

Auch über einen längeren Zeitraum betrachtet, zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität im Netz, was zu einer neutralen Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch eher negativ, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung für die Aktie von Alterra basierend auf dem RSI, während die technische Analyse und die Stimmungseinschätzung auf "Schlecht" hinweisen.