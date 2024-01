Die Alterra-Anleger haben diesen Tag gefürchtet!

Die technische Analyse der Aktie von Alterra zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 0,01 AUD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (0,006 AUD) um -40 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,01 AUD weist auf eine Abweichung von -40 Prozent hin, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Stimmung der Anleger in den letzten Monaten zunehmend getrübt war. Die Diskussionsintensität über die Aktie von Alterra hat abgenommen, was zu einer weiteren Einstufung als "Schlecht" führt.

Die Einschätzung von Aktienkursen kann nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten erfolgen, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmungslage. In diesem Zusammenhang wurden die Kommentare und Beobachtungen zu Alterra auf sozialen Plattformen als neutral bewertet, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Alterra liegt bei 50, was bedeutet, dass die Situation weder als überkauft noch als -verkauft betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 60 und deutet ebenfalls auf eine neutrale Situation hin.

Insgesamt erhält die Aktie von Alterra demnach eine Einstufung als "Neutral" in Bezug auf den RSI.