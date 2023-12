Alterra Aktie: Das könnte ganz eng werden!

Das Internet hat die Fähigkeit, Stimmungen zu verstärken oder sogar zu verändern. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien sowie die Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderungen können zu neuen Einschätzungen für Aktien führen. In Bezug auf die Diskussionen rund um Alterra haben wir eine starke Aktivität gemessen und bewerten diese positiv. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Veränderungen, daher insgesamt eine positive Bewertung für das langfristige Stimmungsbild.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in den sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Alterra diskutiert. An sieben Tagen überwogen positive Themen, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen dominierten jedoch vor allem negative Themen. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) dient dazu, zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Anhand des 7-Tage-RSI liegt der Wert momentan bei 75 Punkten, was bedeutet, dass die Alterra-Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 75, dass die Aktie überkauft ist und somit ebenfalls ein "Schlecht"-Rating erhält.

Bei der technischen Analyse mithilfe des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Alterra-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich, dass der aktuelle Wert bei 0,01 AUD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,006 AUD liegt, was einem Unterschied von -40 Prozent entspricht. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating. Insgesamt wird die Alterra-Aktie somit in der technischen Analyse mit einem "Schlecht"-Rating versehen.