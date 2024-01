Alterra Aktie: Jetzt sollte man sich Sorgen machen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. In Bezug auf die Aktie von Alterra beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 50. Dies bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 57,14 keine überkauften oder überverkauften Signale, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt die RSI-Analyse somit ein "Neutral"-Rating für die Alterra-Aktie.

Die Stimmung für Alterra hat sich in den letzten Wochen deutlich verschlechtert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien deutet auf ein rückläufiges Interesse der Marktteilnehmer hin, wodurch die Aktie ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Alles in allem wird die Aktie daher auf dieser Basis mit einem "Schlecht" bewertet.

Neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analyse der sozialen Plattformen ergab neutrale Kommentare, jedoch wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen rund um Alterra diskutiert. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Schlecht" hinsichtlich der Stimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Alterra-Aktie bei 0,01 AUD verläuft, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst ging bei 0,006 AUD aus dem Handel und hat damit einen Abstand von -40 Prozent aufgebaut. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage zeigt sich ein Abstand von -40 Prozent, was ein weiteres "Schlecht"-Signal ergibt. Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume somit "Schlecht".