Alterra Aktie: Ganz schlechte Nachrichten!

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass die Aktie von Alterra über einen längeren Zeitraum hinweg eine durchschnittliche Diskussionsintensität aufweist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum unverändert, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich für Alterra in diesem Punkt die Einstufung "Schlecht".

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich insgesamt als neutral. In den letzten zwei Wochen gab es weder positive noch negative Themen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Trend der Alterra-Aktie negativ ist, basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage führt zu einer negativen Bewertung. Insgesamt wird die Aktie in der einfachen Charttechnik somit als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis ergibt ebenfalls eine neutrale Bewertung für die Aktie von Alterra. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI führen zu einer neutralen Einstufung.

Insgesamt ergibt sich somit für Alterra eine neutrale bis negative Bewertung auf Basis der Sentiment- und Buzz-Analyse, der Anleger-Stimmung und der technischen Analyse.