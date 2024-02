Alternaturals Inc Aktie: Was soll man davon noch halten?

Die Alternaturals-Aktie wurde in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt zu einem Schlusskurs von 0,01 USD gehandelt. Am letzten Handelstag wurde jedoch ein Schlusskurs von 0,006 USD verzeichnet, was einem Unterschied von -40 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht führt dies zu einer "Schlecht"-Bewertung. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen mit einem Schlusskurs von 0,01 USD einen Unterschied von -40 Prozent auf, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Alternaturals also eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Die Stimmung und der Buzz rund um die Aktie von Alternaturals wurden ebenfalls untersucht. Dabei zeigt sich, dass die Anzahl der Beiträge und die Diskussionsintensität unterdurchschnittlich waren, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Hingegen weist die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung auf, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich daher für das langfristige Stimmungsbild die Note "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) für Alternaturals liegt bei 50, was als neutral betrachtet wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausweitet, zeigt mit einem Wert von 45 eine Situation, die als neutral eingestuft wird. Somit erhält die Aktie in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

In den sozialen Medien zeigt sich, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Alternaturals eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Alternaturals daher auch von der Redaktion eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.