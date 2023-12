Alternaturals Inc Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Alternaturals: Aktienanalyse und Anlegerstimmung

Die Aktie von Alternaturals zeigt eine mittlere Diskussionsintensität im Netz, was zu einer neutralen Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in letzter Zeit unverändert, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Aus charttechnischer Sicht wird die Aktie von Alternaturals als "schlecht" eingestuft, da sie sich sowohl von ihrem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage als auch von ihrem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 200 Tage um 23 Prozent entfernt hat.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt keine überkaufte oder überverkaufte Situation, sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis. Daher erhält die Aktie eine neutrale Bewertung basierend auf dem RSI.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in letzter Zeit überwiegend negativ, was zu einer Gesamtbewertung als "schlecht" führt.

Zusammenfassend ergibt sich somit eine neutrale Einschätzung für die Aktie von Alternaturals basierend auf der Diskussionsintensität, der technischen Analyse und der Anlegerstimmung.