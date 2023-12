Alternaturals Inc Aktie: Schlechte Nachrichten ohne Ende!

Die Aktie von Alternaturals hat in den letzten Tagen einen gleitenden Durchschnittskurs von 0,01 USD erreicht, während der aktuelle Kurs bei 0,0055 USD liegt. Dies führt zu einer Distanz zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 200 Tage von -45 Prozent, was eine Bewertung als "Schlecht" ergibt. Gleichzeitig liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 0,01 USD, was auch zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Insgesamt erhält die Aktie somit eine Gesamtbewertung von "Schlecht" basierend auf der technischen Analyse.

Die Analyse der Stimmung in sozialen Medien ergab überwiegend negative Kommentare und Themen rund um Alternaturals, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Die Beurteilung des Sentiments und des Buzz zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger in den letzten Monaten verbessert hat, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen bleibt jedoch neutral, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Abschließend zeigt der Relative Strength Index (RSI), dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung basierend auf dem 7-Tage-RSI und dem 25-Tage-RSI führt.

Insgesamt erhält die Aktie von Alternaturals eine neutrale Bewertung basierend auf verschiedenen technischen und sentimentalen Analysen.