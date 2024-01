Alterity Therapeutics Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

Weitere Suchergebnisse zu "Alterity Therapeutics":

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Alterity Therapeutics eingestellt waren. Insgesamt gab es acht positive und vier negative Tage, während an zwei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv, was zu einer insgesamt positiven Stimmung führt. Die Redaktion bewertet daher die Anlegerstimmung als "gut".

Die 200-Tage-Linie der Alterity Therapeutics liegt aktuell bei 0,01 AUD, was zu einer Einstufung als "schlecht" führt, da der Aktienkurs selbst bei 0,005 AUD gehandelt wird und somit einen Abstand von -50 Prozent aufgebaut hat. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ergibt sich ein "schlechtes" Signal aufgrund einer Differenz von -50 Prozent.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" schneidet Alterity Therapeutics mit einer Rendite von -2,22 Prozent um mehr als 8 Prozent besser ab. Auch im Vergleich zur "Biotechnologie"-Branche erreicht das Unternehmen mit einer Rendite von 10,95 Prozent eine deutlich bessere Performance und erhält daher ein "gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Alterity Therapeutics-Aktie momentan überkauft ist, was zu einer "schlechten" Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis ist die Aktie jedoch weder überkauft noch überverkauft und erhält daher eine "neutrale" Bewertung für diesen Punkt der Analyse. Insgesamt ergibt sich somit eine "schlechte" Bewertung auf Basis der technischen Analyse.