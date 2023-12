Alten Aktie: Das war ja klar …

Weitere Suchergebnisse zu "Alten":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Zweck ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Alten heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 16,33 Punkten, was darauf hindeutet, dass Alten überverkauft ist, und erhält somit eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 liegt bei 35,91 und zeigt an, dass Alten weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält das Alten-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Alten beträgt 40, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "IT-Dienstleistungen" auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht ist Alten weder unterbewertet noch überbewertet und erhält folglich eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die aktuelle Dividendenrendite für Alten beträgt 0,77 Prozent, was nur leicht über dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Daher erhält Alten eine "Neutral"-Bewertung für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten.

Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses erhält die Alten derzeit ein "Neutral"-Rating, da der Kurs der Aktie um -0,59 Prozent über dem GD200 verläuft. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich jedoch eine Abweichung von +10,71 Prozent, was die Aktie in diesem Zeitraum zu einem "Gut"-Wert macht. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut".