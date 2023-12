Alten Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Weitere Suchergebnisse zu "Alten":

In den letzten 12 Monaten konnte die Aktie von Alten eine beeindruckende Performance von 71,4 Prozent erzielen, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "IT-Dienstleistungen"-Branche eine Outperformance von +71,4 Prozent darstellt. Im Gegensatz dazu lag die durchschnittliche Rendite des "Informationstechnologie"-Sektors bei 0 Prozent, weswegen Alten hier ebenfalls mit einer Überperformance von 71,4 Prozent glänzen kann. Diese starke Performance führt zu einem insgesamt positiven "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Alten bei 136,2 EUR liegt, was einer Entfernung von +0,71 Prozent vom GD200 (135,24 EUR) entspricht. Dies wird daher als "Neutral"-Signal bewertet. Andererseits weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, einen Kurs von 122,5 EUR auf, was einem Abstand von +11,18 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich daher eine positive Bewertung für den Aktienkurs von Alten, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf die Dividende bietet die Aktie von Alten eine Dividendenrendite von 0,77 %, was einem Mehrertrag von 0,77 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt der IT-Dienstleistungen bedeutet. Dies führt zu einer neutralen Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens, da die Dividenden nur leicht höher ausfallen.

Anhand des Relative Strength-Index ergibt sich eine neutrale Einschätzung für die Aktie von Alten. Der RSI7 liegt bei 21,74, was als "Gut" eingestuft wird, während der RSI25 bei 31,49 liegt und daher eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators für die Aktie von Alten.