Alten Aktie: So kann es gerne weitergehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Alten":

Sentiment und Buzz: Über einen längeren Zeitraum hinweg lässt sich die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Alten beobachten und analysieren. Diese Informationen liefern interessante Einblicke in das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Insgesamt zeigt die Aktie eine durchschnittliche Aktivität im Netz, was auf eine neutrale Einschätzung hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls kaum Veränderungen, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (RSI) vergleicht die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Alten-Aktie liegt bei 50, was zu einer neutralen Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 27,24, was darauf hindeutet, dass Alten überverkauft ist. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Alten.

Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Alten liegt bei 136,76 EUR, während der Aktienkurs selbst bei 125,1 EUR notiert. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 119,58 EUR, was zu einem neutralen Signal führt. Insgesamt ergibt sich auf Basis der beiden Zeiträume eine neutrale Bewertung.

Branchenvergleich Aktienkurs: Alten hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 71,4 Prozent erzielt, was einer Outperformance von +71,4 Prozent im Vergleich zur "IT-Dienstleistungen"-Branche und dem "Informationstechnologie"-Sektor entspricht. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.