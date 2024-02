Alten Aktie: Lieber noch laufen lassen?

In den letzten zwei Wochen wurde über die Aktie Alten neutral diskutiert. Es gab weder positive noch negative Ausschläge. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Dadurch erhält Alten auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs von 145,4 EUR als positiv bewertet, da er mit +8,95 Prozent einen guten Abstand vom GD200 (133,45 EUR) aufweist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 135,65 EUR, was einem Abstand von +7,19 Prozent entspricht. Unter dem Strich wird der Kurs der Alten-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor "Informationstechnologie" liegt Alten mit einer Rendite von 71,4 Prozent weit über dem Durchschnitt von 0 Prozent. Auch im Branchenvergleich zu "IT-Dienstleistungen" liegt Alten mit 71,4 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Bei Alten konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Eine Änderung des Stimmungsbildes kommt zustande, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen hat. Da bei Alten in diesem Punkt keine Auffälligkeiten registriert wurden, wird dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder anders ausgedrückt, die Veränderung der Anzahl der Beiträge, konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden. Zusammengefasst bekommt Alten für diese Stufe daher ein "Neutral".