Alten Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Die Aktie von Alten hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 71,4 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" eine Überperformance von 71,4 Prozent darstellt. Dies führt zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie auf dieser Stufe. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs liegt aktuell bei Alten bei 0, was einer positiven Differenz von +0,77 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "IT-Dienstleistungen" entspricht. Daher erhält Alten eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik von Analysten.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Alten als neutral eingestuft werden kann. Der RSI misst Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für Alten ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 71,43, was auf eine "Schlecht"-Empfehlung hinweist, sowie ein Wert für den RSI25 von 33,62, was eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Alten bei 40, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Branche "IT-Dienstleistungen" weist einen KGV-Wert von 0 auf. Aus dieser Sichtweise wird die Aktie von Alten als weder unterbewertet noch überbewertet angesehen und erhält eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Basis.