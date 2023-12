Alten Aktie: Alles nach Plan!

Weitere Suchergebnisse zu "Alten":

In den letzten vier Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen im Sentiment oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien bezüglich der Aktie von Alten. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Alten beträgt 40, während vergleichbare Unternehmen in der Branche "IT-Dienstleistungen" im Durchschnitt ein KGV von 0 aufweisen. Dies lässt darauf schließen, dass Alten aus fundamentalen Gesichtspunkten weder unterbewertet noch überbewertet ist. In Bezug auf die Anlegermeinung wurden in den letzten zwei Wochen hauptsächlich neutrale Bewertungen in den sozialen Medien festgestellt, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Die Dividendenrendite von Alten liegt mit 0,77% über dem Branchendurchschnitt von 0%, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.