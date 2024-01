Altech Chemicals Aktie: Bloß nicht in Panik verfallen!

Weitere Suchergebnisse zu "Lion":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein hoher RSI deutet darauf hin, dass ein Wertpapier überkauft ist und kurzfristige Kursrückgänge wahrscheinlicher sind, während ein niedriger RSI auf ein überverkauftes Wertpapier hinweist und möglicherweise Kursgewinne in Aussicht stellt.

Für Altech Batteries wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 26,32, was darauf hindeutet, dass Altech Batteries überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt dagegen weniger starke Schwankungen und weist Altech Batteries als weder überkauft noch überverkauft aus, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurden über Altech Batteries eher neutral diskutiert, wobei an fünf Tagen positive Themen dominierten und an einem Tag negative Themen überwogen. In den letzten ein bis zwei Tagen waren vor allem positive Themen dominant, was zu einer "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt ein gemischtes Bild. In den letzten Monat gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen zeigt jedoch, dass Altech Batteries weniger Beachtung erfährt als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Altech Batteries betrachtet, die aktuell bei 0,08 AUD verläuft. Da der Aktienkurs selbst bei 0,073 AUD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -8,75 Prozent aufgebaut hat, erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht". Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) ergibt dagegen ein "Neutral"-Signal, da die Differenz bei +4,29 Prozent liegt. Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume demnach "Neutral".