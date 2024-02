Altech-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Altech-Aktie liegt bei 39,43 und zeigt somit eine neutrale Situation an. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Eine ähnliche Situation zeigt sich auch beim RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt und einen Wert von 37 ergibt. Auch hier wird die Situation als neutral eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 2717,04 JPY für die Altech-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 2941 JPY, was einem Anstieg von 8,24 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt liegen über dem letzten Schlusskurs und erhalten ebenfalls ein "Gut"-Rating.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt eine neutrale Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber Altech in den letzten Tagen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen werden vornehmlich neutral bewertet, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung führt. Die Anlegerstimmung wird daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussion über Altech. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum kaum spürbar, was zu einem langfristig neutralen Stimmungsbild führt.