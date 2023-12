Altech Aktie: Nach so langer Zeit …

In den letzten beiden Wochen wurde Altech von den hauptsächlich privaten Nutzern in den sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ist das Ergebnis einer Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Neutral". In Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum ergibt sich ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung. Die Aktie hat eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet. Auch die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Altech derzeit bei 257,31 JPY liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 228 JPY erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -11,39 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50, der für die vergangenen 50 Tage einen Stand von 241,5 JPY aufweist, führt ebenfalls zu einer Bewertung von "Schlecht" mit einem Abstand von -5,59 Prozent.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass Altech momentan weder überkauft noch -verkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (45,45 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (61,54 Punkte) führen zu einer Einstufung als "Neutral".

Zusammenfassend ergibt sich somit für Altech eine neutrale Bewertung sowohl in Bezug auf die Anleger-Stimmung, die technische Analyse als auch den Relative Strength Index.