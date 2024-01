Altech Aktie: Das liegt auf Eis

Die Analyse des Sentiments und Buzz um die Altech-Aktie ergibt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen blieb im letzten Monat im Durchschnitt, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

In technischer Hinsicht liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Altech-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 2658,8 JPY. Der letzte Schlusskurs von 2673 JPY weicht nur um +0,53 Prozent davon ab, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (2670,18 JPY) weist mit einem letzten Schlusskurs von +0,11 Prozent eine "Neutral"-Bewertung auf.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Altech eingestellt waren, ohne besonders positive oder negative Ausschläge. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls vornehmlich neutral, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Altech-Aktie hat einen Wert von 57, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch auf 25-Tage-Basis bleibt der RSI mit einem Wert von 53,46 neutral, was zu einer "Neutral"-Bewertung für Altech führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einschätzung für die Altech-Aktie auf Basis der verschiedenen Analysen.