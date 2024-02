Altech Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Die technische Analyse von Altech-Aktien zeigt, dass der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage bei 251,42 JPY liegt. Der letzte Schlusskurs liegt mit 256 JPY auf ähnlichem Niveau (+1,82 Prozent Abweichung im Vergleich), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 242,86 JPY, wobei der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+5,41 Prozent) liegt und somit zu einem "Gut"-Rating führt. In Summe erhält Altech also ein "Gut"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Der Relative Strength Index (RSI) von Altech liegt bei 28,57, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 38,37, was für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Somit ergibt sich insgesamt ein Rating "Gut".

Die Anleger-Stimmung bei Altech in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt stehen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Die Stimmung und Diskussionsstärke in den sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.