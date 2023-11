Altech Advanced Materials Aktie: Das kann keiner glauben

In den letzten vier Wochen hat sich die Stimmungslage rund um die Aktie von Altech Advanced Materials in den sozialen Medien verschlechtert. Es wurde weniger über das Unternehmen gesprochen, was zu einer Verschlechterung des Stimmungsbildes führt. Insgesamt wird das Unternehmen daher mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Um einzuschätzen, ob die Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, wird der Relative Strength Index (RSI) verwendet. Für den 7-Tage-RSI liegt dieser aktuell bei 61,54 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 56,6 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung. Zusammenfassend wird das Unternehmen in Bezug auf den RSI als "Neutral" bewertet.

Die Dividende von Altech Advanced Materials liegt bei 0 % und ist damit im Vergleich zum Branchendurchschnitt Behälter & Verpackung (4,65 %) niedriger. Diese Differenz von 4,65 Prozentpunkten führt zu einer negativen Bewertung und der Aktie wird daher eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Ausschüttung gegeben.

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Es gab keine negativen Diskussionen und an drei Tagen wurde eine grüne Stimmung verzeichnet. An insgesamt drei Tagen waren die Anleger neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es vermehrte positive Diskussionen über das Unternehmen. Aufgrund dieser positiven Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie insgesamt mit einem "Gut" in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

Abschließend lässt sich sagen, dass die Stimmung in den sozialen Medien schlechter geworden ist und die Aktie von Altech Advanced Materials neutral bewertet wird. Die niedrige Dividende und das positive Anleger-Sentiment sind weitere Faktoren, die berücksichtigt werden sollten.