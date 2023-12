Altech Advanced Materials Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Die Stimmung unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an 11 Tagen eine positive Stimmung, während keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. An insgesamt drei Tagen waren die Anleger neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Altech Advanced Materials diskutiert. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie positiv mit "Gut". Das Anleger-Sentiment wird also insgesamt als "Gut" eingeschätzt.

In Bezug auf die Dividende weist Altech Advanced Materials eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 5,35 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Behälter & Verpackung" hat eine durchschnittliche Dividendenrendite von 5 Prozent. Aus diesem Grund wird die Aktie als eher unrentables Investment betrachtet und von der Redaktion mit "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Altech Advanced Materials wird der 7-Tage-RSI mit 47,5 Punkten bewertet, was auf eine neutrale Position hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 55,38, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Somit erhält die Aktie in Bezug auf den RSI eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmung und das Interesse rund um Altech Advanced Materials haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Daher wird das Sentiment und der Buzz neutral bewertet. Auch in Bezug auf die Diskussionsstärke konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Zusammenfassend bekommt Altech Advanced Materials insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für diese Stufe unserer Analyse.