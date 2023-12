Altea Green Power-Investoren können es immer noch nicht glauben

Die Altea Green Power Spa hat in den letzten Tagen eine positive Entwicklung im Aktienkurs verzeichnet. Die 200-Tage-Linie liegt aktuell bei 3,8 EUR, während der Aktienkurs selbst bei 5,42 EUR aus dem Handel ging, was einem Abstand von +42,63 Prozent entspricht. Dies führt zu einer positiven Bewertung, ebenso wie das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat ein Niveau von 4,75 EUR angenommen, was einer Differenz von +14,11 Prozent entspricht und somit ebenfalls als "Gut"-Signal eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den sozialen Medien keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet, ebenso wie die Stärke der Diskussion.

Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 32,46, was als neutral betrachtet wird, ebenso wie der RSI25, der sich bei 30 befindet. Somit erhält die Altea Green Power Spa in dieser Kategorie ebenfalls die Einstufung "Neutral".

Das Anleger-Sentiment ist jedoch positiv, da ausschließlich positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden und sich der Meinungsmarkt mit den positiven Themen rund um Altea Green Power Spa beschäftigt hat. Insgesamt ergibt sich daher bei der Analyse der Anleger-Stimmung die Bewertung "Gut".

