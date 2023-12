Altea Green Power Aktie: Das ist beeindruckend!

Altea Green Power Spa: Aktie erhält gemischte Bewertungen

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Altea Green Power Spa wurden über einen längeren Zeitraum hinweg analysiert. Dabei wurde festgestellt, dass die Aktie eine mittlere Diskussionsintensität aufweist und daher neutral eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Basierend auf dem Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie von Altea Green Power Spa als neutral eingestuft. Der RSI7 Wert beträgt 36,36 und der RSI25 Wert liegt bei 42,64, was zu einer Gesamtbewertung "Neutral" führt.

In den Diskussionsforen und sozialen Medien herrscht insgesamt eine positive Stimmung unter den Anlegern bezüglich Altea Green Power Spa. Dies spiegelt sich in den positiven Themen wider, die in den Diskussionen der letzten zwei Wochen im Mittelpunkt standen. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" bewertet.

Insgesamt erhält die Altea Green Power Spa-Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 5,2 EUR, was einem Unterschied von +34,72 Prozent im Vergleich zum Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage entspricht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt der Aktie weisen positive Abweichungen auf, was zu einer positiven Gesamtbewertung führt.