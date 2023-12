Altea Green Power Aktie: Das hat Gewicht!

In den letzten Wochen gab es bei Altea Green Power Spa keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigte keine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen, daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion und die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt erhält Altea Green Power Spa für diese Stufe daher ein "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) von Altea Green Power Spa liegt bei 32,46, was bedeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dies führt zu einer Bewertung als "Neutral". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 30, was ebenfalls als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet wird und daher ein "Neutral" zugeordnet bekommt. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden zuletzt ausschließlich positive Meinungen zur Aktie von Altea Green Power Spa veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Altea Green Power Spa, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Altea Green Power Spa verläuft aktuell bei 3,8 EUR, während der Aktienkurs selbst bei 5,42 EUR aus dem Handel ging, was einen Abstand von +42,63 Prozent aufbaut. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt derzeit bei +14,11 Prozent, was ebenfalls ein "Gut"-Signal ergibt. Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume daher "Gut".