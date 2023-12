Altanda Minerals Aktie: Immer langsam!

Die technische Analyse der Helius Minerals-Aktie zeigt interessante Bewertungen aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) beträgt 0,06 CAD, während der aktuelle Kurs bei 0,08 CAD liegt, was eine Abweichung von +33,33 Prozent ergibt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Andererseits liegt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) bei 0,09 CAD, was unter dem letzten Schlusskurs (-11,11 Prozent) liegt. Infolgedessen erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung auf kurzfristigerer Analysebasis und insgesamt ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment zeigt sich, dass Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien neutral waren. Es gab keine signifikanten positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung für die Aktie führt. Dies ergibt insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die Helius Minerals auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Helius Minerals-Aktie einen Wert von 50 für RSI7, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, und einen Wert von 0 für RSI25, was eine "Gut"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Somit erhält die Aktie insgesamt ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die Analyse des Sentiments und Buzz im Internet zeigt, dass die Diskussionen rund um Helius Minerals langfristig eine mittlere Aktivität aufweisen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einem langfristigen Stimmungsbild von "Neutral" führt.