Altamira Gold Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt und ist ein wichtiger Indikator aus der technischen Analyse. Die Altamira Gold-Aktie wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 33,33 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt ebenfalls an, dass die Altamira Gold-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und erhält daher ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividende schüttet Altamira Gold derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt von Metallen und Bergbau. Dieser Unterschied von 3,64 Prozentpunkten (0 % gegenüber 3,64 %) führt dazu, dass die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft wird.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Altamira Gold wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. Das Stimmungsbarometer zeigte an sieben Tagen grün und es konnten keine negativen Diskussionen verzeichnet werden. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt an insgesamt vier Tagen. Aktuell, in den letzten ein bis zwei Tagen, zeigen die Anleger ebenfalls vor allem positives Interesse. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung und insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die technische Analyse der Altamira Gold-Aktie basierend auf den letzten 200 Handelstagen zeigt einen Durchschnitt von 0,17 CAD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,18 CAD (+5,88 Prozent Unterschied), was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen positive Abweichungen, die zu einem "Gut"-Rating auf kurzfristiger Basis führen. Insgesamt erhält Altamira Gold daher eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.