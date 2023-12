Altamira Gold Aktie: Der absolute Knall!

Altamira Gold: Analyse der Unternehmensperformance

Altamira Gold hat in Bezug auf die Dividende eine unterdurchschnittliche Ausschüttung im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau von 3,85 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) der Altamira Gold-Aktie zeigt einen aktuellen Wert von 66, was zu einer neutralen Bewertung führt. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage als auch der RSI der letzten 25 Handelstage deuten darauf hin, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist.

In Bezug auf den Aktienkurs verzeichnete Altamira Gold in den letzten 12 Monaten eine Performance von -35,71 %, was im Vergleich zur Branche "Metalle und Bergbau" eine Unterperformance von -24 % bedeutet. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor liegt die Performance deutlich darunter, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Das Anleger-Sentiment zeigt in den letzten zwei Wochen überwiegend positive Diskussionen und Interaktionen rund um die Aktie von Altamira Gold. Dies führt zu einer insgesamt positiven Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Insgesamt ergibt die Analyse der Unternehmensperformance von Altamira Gold eine überwiegend negative Bewertung in Bezug auf Dividende, Relative Strength Index und Branchenvergleich Aktienkurs, jedoch eine positive Einschätzung aufgrund des Anleger-Sentiments.