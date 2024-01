Altamira Gold Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

In den letzten vier Wochen konnten keine wesentlichen Veränderungen im Sentiment oder Buzz rund um die Altamira Gold-Aktie in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich nicht signifikant verändert, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Altamira Gold bei 0,16 CAD liegt, was einer Entfernung von -11,11 Prozent vom GD200 (0,18 CAD) entspricht. Dies wird als "Schlecht"-Signal bewertet. Der GD50 hingegen liegt bei 0,15 CAD, was einem Kurs von +6,67 Prozent im Vergleich zum GD200 entspricht, und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt wird der Kurs der Altamira Gold-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Hinblick auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Altamira Gold-Aktie anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis analysiert. Der 7-Tage-RSI liegt bei 50 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Der RSI25 zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung mit einem Wert von 41,67. Somit erhält die Aktie in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende weist Altamira Gold derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,66 % für "Metalle und Bergbau". Aufgrund dieser Differenz von 3,66 Prozentpunkten wird die Dividende als "Schlecht" eingestuft.