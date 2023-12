Altamira Gold Aktie: Jetzt knallt es!

Der Aktienkurs von Altamira Gold hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -35,71 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") eine Unterperformance von 24,82 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -10,89 Prozent, wobei Altamira Gold aktuell 24,82 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Schlecht".

In Bezug auf die Anleger-Stimmung bei Altamira Gold in den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich insgesamt eine neutrale Haltung. In den vergangenen zwei Wochen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 100 Punkten, was darauf hinweist, dass Altamira Gold überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen keine Über- oder Unterkäufe an, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Dividendenrendite von Altamira Gold liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,67 Prozent liegt. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.