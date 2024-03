Altamir Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Das Internet hat eine starke Auswirkung auf die Stimmung und die Meinungsbildung, insbesondere in Bezug auf Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderungen spielen eine entscheidende Rolle bei der Einschätzung von Aktien. Altamir wurde in Bezug auf die Diskussionen als neutral eingestuft, da die Rate der Stimmungsänderungen kaum Veränderungen aufweist.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator aus der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Altamir-Aktie beträgt derzeit 41, was auf ein neutrales Rating hindeutet. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 46 eine neutrale Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Altamir-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 25,27 EUR. Der aktuelle Schlusskurs von 24,6 EUR weicht somit -2,65 Prozent ab, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage ergibt eine ähnliche neutrale Bewertung.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt daher eine "gute" Einstufung.

Insgesamt ergibt die Analyse der verschiedenen Faktoren eine neutrale bis positive Einschätzung für die Altamir-Aktie.

