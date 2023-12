Altaley Mining Aktie: Wie lange soll das noch so gehen?

Weitere Suchergebnisse zu "SHANGHAI PHARMA":

Die Analyse des Sentiments und des Buzz um Luca Mining zeigt eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität und eine negative Stimmungsänderungsrate über einen längeren Zeitraum. Dies deutet darauf hin, dass die Aktivität im Netz schwach ist und die langfristige Stimmung als "Schlecht" eingestuft werden kann.

Der Relative Strength Index (RSI) der Luca Mining zeigt gemischte Signale. Der 7-Tage-RSI deutet darauf hin, dass die Aktie überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI neutral und zeigt weder überkaufte noch überverkaufte Signale, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt die 200-Tage-Linie (GD200) der Aktie einen Abstand von -11,11 Prozent zum aktuellen Aktienkurs, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Im Vergleich dazu zeigt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ein positives Signal von +23,08 Prozent, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse.

Die Dividendenrendite von Luca Mining liegt unter dem Branchendurchschnitt von 3,83 % und wird daher als "Schlecht" eingestuft, da der Ertrag niedriger ist als der Branchendurchschnitt.

Insgesamt ergibt sich somit eine überwiegend negative Bewertung für Luca Mining basierend auf der Diskussionsintensität, dem RSI, der technischen Analyse und der Dividende.