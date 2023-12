Altair Engineering Aktie: In selten guter Lage!

Die Altair Engineering-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen durchschnittlichen Schlusskurs von 69,25 USD verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 84,24 USD, was einem Unterschied von +21,65 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 69,87 USD zeigt einen positiven Trend mit einem Unterschied von +20,57 Prozent, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 4,85 Punkten, was darauf hinweist, dass die Altair Engineering-Aktie derzeit überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Auch der 25-Tage-RSI von 27,81 bestätigt die Überverkaufssituation und führt zu einer weiteren "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt der Wert bei 175,22 Euro, was 189 Prozent mehr ist als der Branchendurchschnitt von 60 Euro. Dies führt zu einer Überbewertung des Titels und einer "Schlecht"-Einstufung auf Grundlage des KGV.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist überwiegend positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. In den letzten zwei Wochen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was die positive Stimmung der Anleger weiter bestätigt. Daher erhält die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Gut"-Einstufung.