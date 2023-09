Altair Engineering Aktie: Das gab es noch nie!

Weitere Suchergebnisse zu "Glencore":

Der Altair Engineering-Kurs wird am 31.08.2023, 22:50 Uhr an der Heimatbörse NASDAQ GS mit 66.63 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Anwendungssoftware".

Altair Engineering haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Dividende: Altair Engineering hat mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (3.95%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Software"-Branche beträgt -3,95. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Altair Engineering-Aktie in dieser Kategorie eine "Sell"-Bewertung.

2. Anleger: Die Anleger-Stimmung bei Altair Engineering in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen Tagen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung "Buy" erhält. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein "Buy".

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 11,03 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") liegt Altair Engineering damit 7,49 Prozent unter dem Durchschnitt (18,52 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Software" beträgt -0,68 Prozent. Altair Engineering liegt aktuell 11,71 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Hold".

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Altair Engineering-Analyse vom 03.09. liefert die Antwort:

Wie wird sich Altair Engineering jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Altair Engineering-Analyse.

Altair Engineering: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...