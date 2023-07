Altair Engineering Aktie: Der absolute Durchbruch - ein richtiger Knaller

An der Börse NASDAQ GS notiert die Aktie Altair Engineering am 06.07.2023, 20:38 Uhr, mit dem Kurs von 72.74 USD. Die Aktie der Altair Engineering wird dem Segment "Anwendungssoftware" zugeordnet.

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Altair Engineering entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 175,22 ist die Aktie von Altair Engineering auf Basis der heutigen Notierungen 78 Prozent höher als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Software" (98,33) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Sell".

2. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. An fünf Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt acht Tagen. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger dagegen verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Altair Engineering. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.

3. Analysteneinschätzung: Für Altair Engineering liegen aus den letzten zwölf Monaten 3 Buy, 0 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Buy"-Rating entspricht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Altair Engineering vor. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 67,33 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (74,52 USD) könnte die Aktie damit um -9,64 Prozent fallen, dies entspricht einer "Sell"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Altair Engineering-Aktie somit insgesamt eine "Hold"-Empfehlung.