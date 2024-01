Altair Engineering Aktie: Hier wird jetzt richtig Fahrt aufgenommen!

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten 4-mal die Bewertung "Gut", 0-mal "Neutral" und 0-mal "Schlecht" für Altair Engineering vergeben. Langfristig erhält der Titel somit von institutioneller Seite das Rating "Gut". Innerhalb eines Monats gab es 1-mal "Gut", 0-mal "Neutral" und 0-mal "Schlecht"-Einschätzungen, was darauf hindeutet, dass die Aktie zuletzt mit "Gut" bewertet wurde. Die Analysten haben sich auch mit dem aktuellen Kurs von 83,46 USD beschäftigt und erwarten eine negative Entwicklung von 11,63 Prozent mit einem mittleren Kursziel von 73,75 USD. Auf dieser Basis betrachten sie die Entwicklung als "Schlecht"-Einschätzung und insgesamt ergibt sich für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Neutral".

In Bezug auf die Dividende weist Altair Engineering derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,23%. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Fundamental betrachtet wird Altair Engineering im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Software) als überbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 175,22, was einen Abstand von 197 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 59,03 bedeutet. Auf dieser Grundlage erhält die Aktie eine "Schlecht"-Empfehlung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Altair Engineering-Aktie hat einen Wert von 22, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu zeigt der RSI auf 25-Tage Basis (31,17) an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit eine "Neutral"-Einstufung erhält. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Altair Engineering.