Altair Engineering Aktie: Eine neue Chance!

Der Aktienkurs von Altair Engineering hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 53,06 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich Informationstechnologie eine Überperformance von 48,52 Prozent darstellt. Dies liegt deutlich über dem Durchschnitt von 4,54 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus dem Bereich Software beträgt 4,09 Prozent, und Altair Engineering liegt aktuell 48,98 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Analysten haben die Aktie von Altair Engineering in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit 4 positiven, 0 neutralen und 0 negativen Einstufungen versehen. Somit ergibt sich eine langfristige Einstufung von "Gut". Innerhalb eines Monats gab es eine positive Einschätzung, was zu einer aktuellen Bewertung von "Gut" führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 73,75 USD, was im Vergleich zum aktuellen Kurs von 83,29 USD eine erwartete Kursentwicklung von -11,45 Prozent bedeutet. Dies führt zu einer Einstufung von "Schlecht". Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung der Analysten eine neutrale Einschätzung für die Aktie von Altair Engineering.

Die Stimmung der Anleger basiert auf Diskussionen in sozialen Medien, und in den letzten zwei Wochen wurden hauptsächlich positive Themen zu Altair Engineering diskutiert. An acht Tagen überwog die positive Kommunikation, an einem Tag war sie negativ. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominieren positive Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 6,31 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie von Altair Engineering als überverkauft eingestuft wird. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis weist auf eine Überverkauftheit hin, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie von Altair Engineering aufgrund dieser Analysepunkte eine "Gut"-Bewertung.