Altair Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Die Dividendenrendite von Altair liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche, die eine Dividendenrendite von 3,57 Prozent hat, ergibt sich eine Differenz von -3,57 Prozent. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Einschätzung in Bezug auf ihre Dividendenpolitik.

Die Diskussionen über Altair in den sozialen Medien zeigen aktuell keine eindeutigen Signale. In den letzten Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, weshalb die Redaktion das Unternehmen als "Neutral" einstuft.

In den vergangenen 12 Monaten hat Altair eine Performance von -80 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche, die im Durchschnitt um -11,12 Prozent gefallen sind, eine Underperformance von -68,88 Prozent bedeutet. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt diese Unterperformance zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Altair-Aktie liegt bei 50, was eine "Neutral"-Bewertung bedeutet. Auch der 25-Tage-RSI-Wert von 50 führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Zusammenfassend ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Altair.