Altair Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Das Anleger-Sentiment für die Altair-Aktie basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien und wurde in den letzten zwei Wochen als neutral bewertet. Es gab weder positive noch negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung und insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, wird der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Der RSI für Altair liegt bei 50, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen berechnet wird, beläuft sich auf 50 und ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Neutral" basierend auf dem RSI.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt der Altair-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,02 CAD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,01 CAD deutlich darunter liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Für den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt ergibt sich hingegen eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt. Insgesamt wird Altair daher basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Im Branchenvergleich zeigte Altair in den letzten 12 Monaten eine Performance von -80 Prozent, was eine erhebliche Underperformance im Vergleich zur durchschnittlichen Performance (-11,47 Prozent) ähnlicher Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche darstellt. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor lag die Rendite von Altair um 68,53 Prozent darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.