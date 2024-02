Altair Aktie: Vorsicht, Stolperfalle!

Die technische Analyse der Altair-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,01 CAD liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 0,01 CAD weicht daher um 0 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit einem Schlusskurs von 0,01 CAD nahe am gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Altair-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzzes konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Da keine Auffälligkeiten in Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge registriert wurden, wird auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Empfehlung. Der RSI7 liegt bei 50, was zu einer "Neutral"-Empfehlung für den Zeitraum von sieben Tagen führt. Der RSI25 liegt ebenfalls bei 50 und bedingt somit eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum. Insgesamt ergibt sich also ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In Bezug auf die Anleger-Stimmung wurde Altair in den letzten zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Dies führt zu einer Gesamteinstufung der Anleger-Stimmung als "Neutral".

Insgesamt ergibt die technische Analyse sowie die Auswertung des Sentiments und der Anleger-Stimmung eine Gesamtbewertung der Altair-Aktie als "Neutral".