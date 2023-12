Altair Aktie: Hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen!

Die Aktie von Altair weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Metalle und Bergbau"-Branche hat im Vergleich dazu eine Dividendenrendite von 3,67 Prozent, was zu einer Differenz von -3,67 Prozent führt. Aufgrund dieser Zahlen erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Altair-Aktie derzeit bei 0,02 CAD, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 0,01 CAD, was einem Abstand von -50 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) derzeit ein Niveau von 0,01 CAD erreicht, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Daher lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume "Neutral".

Die Analyse der Stimmung auf sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren und die Nutzer in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen haben. Daher wird die Aktie hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Altair liegt bei 50, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich ebenfalls auf 50, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral" für die Aktie.