Altair Aktie: Füße still halten!

Weitere Suchergebnisse zu "Panasonic":

Der Relative Strength Index (RSI) für die Altair-Aktie liegt bei 50, was auf eine neutrale Marktsituation hinweist. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI wird berechnet, indem die Aufwärtsbewegungen der Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen auf die Gesamtbewegungen bezogen werden. Eine Bewertung als "Neutral" wird auch für den RSI25 vorgenommen, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken bezüglich Altair war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Sowohl in den Diskussionen als auch in den Themen der Anleger wurde die Aktie als "Neutral" bewertet.

Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt bei 0%, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Bereich Metalle und Bergbau einen geringeren Ertrag von 3,53 Prozentpunkten ergibt. Somit wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet ergibt sich für Altair eine neutrale Einschätzung. Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine mittlere Aktivität, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist. Insgesamt wird das langfristige Stimmungsbild als "Neutral" eingestuft.