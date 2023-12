Altair Aktie: Diese Nachricht ging offenbar unter!

Die Technische Analyse der Altair-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,02 CAD liegt. Dies deutet auf einen aktuellen Trend hin, der als "Schlecht" bewertet wird, da der letzte Schlusskurs (0,01 CAD) deutlich darunter liegt (Unterschied -50 Prozent). Wenn der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet wird, ergibt sich jedoch ein "Neutral"-Rating, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt (0 Prozent).

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde in den sozialen Netzwerken in den letzten ein bis zwei Tagen weder positiv noch negativ über das Unternehmen Altair gesprochen. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass die Altair-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -80 Prozent erzielt hat, was 68,62 Prozent unter dem Durchschnitt für Aktien im gleichen Sektor ("Materialien") liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Altair liegt bei 50, was als "Neutral" eingestuft wird. Sowohl der RSI als auch der RSI25 deuten auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hin, weshalb auch in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.