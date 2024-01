Altai Resources-Anleger sollten sich noch gedulden!

Die Altai-Aktie zeigt sich derzeit mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 74,95 Prozent. In der Kategorie "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund des großen Unterschieds zu vergleichbaren Werten.

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Altai liegt bei 50 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 50 ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält Altai also eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich.

Die Basis des Anleger-Sentiments bildet die Diskussion und Interaktion von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Altai überwiegend negativ diskutiert, mit nur zwei Tagen, die von positiven Themen geprägt waren. In den letzten ein bis zwei Tagen sind jedoch vermehrt positive Themen zu beobachten, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Altai bei 0,07 CAD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,05 CAD liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -28,57 Prozent und einer Bewertung als "Schlecht". Der GD50 der letzten 50 Tage zeigt jedoch einen Abstand von 0 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Daher erhält die Altai-Aktie in der technischen Analyse eine "Neutral"-Bewertung.