Altai Resources Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

In den letzten Wochen konnte bei Altai eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt werden. Dies deutet darauf hin, dass die Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven Themen haben. In Bezug auf die Stärke der Diskussion war dagegen eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen feststellbar. Zusammengefasst bekommt Altai für diese Stufe daher ein "Gut".

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Altai verläuft aktuell bei 0,07 CAD, was dazu führt, dass die Aktie die Einstufung "Schlecht" erhält. Der Aktienkurs selbst ging bei 0,05 CAD aus dem Handel und hat damit einen Abstand von -28,57 Prozent aufgebaut. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ist diese Differenz jedoch bei 0 Prozent und führt zu einem "Neutral"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) für die Altai-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 50, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft und erhält somit eine "Neutral"-Bewertung. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Altai.

Was die Dividende betrifft, schüttet Altai derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Öl Gas & Kraftstoffverbrauch. Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".